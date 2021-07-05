Медик. Фото: Facebook

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Втрати на Донбасі не припиняються — через обстріли окупантів загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний, відомий за позивним «Феофан».

Трагедія сталася серед білого дня через обстріл окупантів. Уламки від ворожого снаряду поранили медика, його травми виявилися несумісні з життям. Про це повідомили на сторінці організації «Повернись живим» у Facebook.

Юрій Письмений народився 4 березня 1962 року й мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту — в 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером та служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова. Уже наприкінці 2018 року він призвався до лав Збройних Сил України (ЗСУ) та очолив медичний пункт батальйону. Буквально за тиждень до смерті він дістав чергове військове звання «капітан».

Коли я призвалася, і мене відвезли до «Феофана», перші його слова до мене були такі: «Ми всіх спасти не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися», — каже бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом загиблого.

Вона розповіла, що Феофан завжди підтримував, допомагав, вчив, вимагав обережності в роботі, особливо на евакуаціях, від інших медиків. Усі лікарі, які працювали в окопах, знали, що в них є надійний тил у якості начмеда. Він завжди сам виїжджав до поранених та переймався за них і тоді, коли поранені потрапляли до шпиталю: продзвонював, намагався розв’язувати проблемні питання.

Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати — батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити в будь-який час із будь-якого питання. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані, — розповіла Валерія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі вчора, 4 липня, у результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (позивний «Феофан»).