Медик. Фото: Facebook

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Потери на Донбассе не прекращаются — из-за обстрелов оккупантов погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный с позывным «Феофан».

Трагедия произошла среди бела дня из-за обстрела оккупантов. Обломки от враждебного снаряда ранили медика, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили на странице организации «Вернись живым» в Facebook.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года и жил в Днепре, имел высшее медицинское образование — в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером и служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. Уже в конце 2018 года он был призван в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и возглавил медицинский пункт батальона. Буквально за неделю до смерти он получил очередное воинское звание «капитан».

Когда я призывалась, и меня отвезли к «Феофану», первые его слова ко мне были такие: «Мы всех спасти не сможем. У медика должен быть крепкий характер, чтобы с этим смириться», — говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством погибшего.

Она рассказала, что Феофан всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуациях, от других медиков. Все врачи, которые работали в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. Он всегда сам выезжал к раненым и беспокоился о них тогда, когда раненные попадали в госпиталь: звонил, пытался решать проблемные вопросы.

Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать — отец и все: и поддержит, и поругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы, — рассказала Валерия.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе вчера, 4 июля, в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный (позывной «Феофан»).