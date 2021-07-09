Робопсы Boston Dynamics зажгли танцпол под песню BTS в стиле K-pop

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Boston Dynamics опубликовала невероятные видео, на которых присутствуют робособаки по имени Спот. На этот раз их научили выполнять танцевальные движения в стиле K-pop.

Семь собак-роботов синхронно демонстрировали дискотечные движения под песню известного южнокорейского бойз-бэнда BTS. Еще одно видео рассказывает о встрече и танцах спотов с K-pop-группой.

Напомним, южнокорейский автогигант Hyundai в начале этого месяца закрыл сделку о покупке Boston Dynamics. Вероятно, таким образом компании отметили официальное завершение процесса покупки.

Напомним, компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2017 году ее в Google купила японская компания SoftBank Group. В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих маневренных роботов Spot, похожих на собаку. Также среди разработок Boston Dynamics есть человекоподобный робот Atlas и двухметровый Handle, предназначенный для логистических услуг. В то же время Hyundai Motor сосредотачивается на колесных работах, предназначенных для промышленного использования. Несмотря на свои многочисленные достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics до сих пор не является прибыльным бизнесом и позиционирует себя как исследовательская организация.