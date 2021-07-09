Робопси Boston Dynamics опанували танець BTS в стилі K-pop

https://racurs.ua/ua/n157193-robopsy-boston-dynamics-opanuvaly-tanec-bts-v-styli-k-pop-video.html

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Boston Dynamics опублікувала неймовірні відео, на яких присутні робособаки на ім’я Спот. Цього разу їх навчили виконувати танцювальні рухи в стилі K-pop.

Сім собак-роботів синхронно демонстрували дискотечні рухи під пісню відомого південнокорейського бойз-бенду BTS. Ще одне відео розповідає про зустріч і танці Спотів з K-pop-групою.

Нагадаємо, південнокорейський автогігант Hyundai на початку цього місяця закрив угоду про купівлю Boston Dynamics. Ймовірно, таким чином компанії відсвяткували офіційне завершення процесу купівлі.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2017 році її в Google купила японська компанія SoftBank Group. У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх маневрених роботів Spot, схожих на собаку. Також серед розробок Boston Dynamics є людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг. Водночас Hyundai Motor зосереджується на колісних роботах, призначених для заводського використання. Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics досі не є прибутковим бізнесом і позиціонує себе як дослідницька організація.

Джерело: Boston Dynamics, Hyundai