Змія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157192-zmiyi-atakuut-ukusy-plazuniv-vklaly-ditey-do-reanimaciyi.html

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Укус змії послугував причиною госпіталізації трьох дітей — їх доставили в реанімацію з анафілактичним шоком.

Усі діти перебувають у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрації.

Відомо, що вчора, 8 липня, до лікарні доставили 16-річну дитину з анафілактичним шоком унаслідок укусу змії. Вона перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані. Ще одну 12-річну дівчинку вкусила змія за праву руку, її стан важкий. Від укусу плазуна дитячому майданчику постраждав і 16-річний хлопчик — його забрали в реанімацію у важкому стані.

Також вчора на Львівщині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації в місті Бібрка через укус змії. Плазун вкусив дитину за палець на правій руці.

До цього в місті Плай Мукачівського району 17-річного туриста зі Львова вкусила змія. Хлопець у складі групи із семи осіб рухався в бік гори Великий Верх, коли плазун вкусив його в ногу. Ще певний час львів’янин намагався іти за маршрутом, але врешті-решт його друзі попросили рятувальників допомогти транспортувати потерпілого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пітон вкусив чоловіка в «область геніталій» в Австрії, доки той сидів на унітазі — інцидент стався у квартирі будинку в місті Грац, коли 65-річний чоловік пішов о 6.00 понеділка до вбиральні й не помітив там півтораметрового «гостя». Сітчастий пітон-альбінос потрапив до туалету жертви по каналізації і сховався в унітазі.