Змея. Фото: istock

https://racurs.ua/n157192-zmei-atakuut-ukusy-gadov-ulojili-detey-v-reanimaciu.html

Ракурс

Укус змеи послужил причиной госпитализации трех детей — их доставили в реанимацию с анафилактическим шоком.

Все дети находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Известно, что вчера, 8 июля, в больницу доставили 16-летнего ребенка с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Еще одну 12-летнюю девочку укусила змея за правую руку, ее состояние тяжелое. От укуса «гада» на детской площадке пострадал и 16-летний мальчик — его забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Также вчера на Львовщине 9-летний мальчик попал в реанимацию в городе Бибрка из-за укуса змеи. Пресмыкающееся укусило ребенка за палец на правой руке.

До этого в городе Плайя Мукачевского района 17-летнего туриста из Львова укусила змея. Парень в составе группы из семи человек двигался в сторону горы Великий Верх, когда змея укусила его в ногу. Еще некоторое время львовянин пытался идти по маршруту, но в конце концов его друзья попросили спасателей помочь транспортировать пострадавшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что питон укусил мужчину в «область гениталий» в Австрии, пока тот сидел на унитазе — инцидент произошел в квартире дома в городе Грац, когда 65-летний мужчина пошел в 6.00 понедельника в туалет и не заметил там полутораметрового «гостя». Сетчатый питон-альбинос попал в туалет жертвы канализации и скрылся в унитазе.