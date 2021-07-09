Порядок присвоения адресов изменил Кабмин

https://racurs.ua/n157195-poryadok-prisvoeniya-adresov-izmenil-kabmin.html

Ракурс

Порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества изменил Кабинет министров Украины своим постановлением № 690 от 7 июля 2021 года.

Присвоение или изменение адреса будет осуществляться с помощью Реестра строительной деятельности.

В случае строительства нового объекта, заявление о присвоении адреса будет подаваться застройщиком.

Если будет выявлено дублирование номеров отдельных частей объекта — смена адреса осуществляется на основании решения суда.

В целом, в случае раздела объекта на несколько, его нумерацию придумывает владелец самостоятельно (это может быть дополнительная буква или цифра и т. д.).

Для встроенных и пристроенных помещений, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, других объектов в составе усадьбы, садового, дачного дома отдельная нумерация не применяется.