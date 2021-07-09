Заслужені артисти України відмовилися виступати із «запроданцем» Меладзе

Валерій Меладзе. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157197-zaslujeni-artysty-ukrayiny-vidmovylysya-vystupaty-iz-zaprodancem-meladze.html

Ракурс

Валерій Меладзе спричинив скандал своїм виступом на музичному фестивалі Atlas Weekend, який активно бойкотували громадські організації.

Солісти ансамблю Збройних сил України (ЗСУ) та заслужені артисти Олексій та Анастасія Шпортьки також відмовилися брати участь у шоу «Співають усі» після появи на проекті Меладзе. Відповідне звернення вони опублікували в Facebook.

Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля. Боляче, що під час війни з РФ таких людей взагалі пускають в Україну, — написало подружжя.

Як відомо, напередодні Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з’явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають усі!». Також Валерій Меладзе виступив на Atlas Weekend.

Проти концерту співака виступила Українська Гельсінська спілка. Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших артистів РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зі сцени фестивалю Atlas Weekend український співак Melovin (Костянтин Бочаров) зробив камінг-аут, повідомивши про свою бісексуальність. Після виступи артист поцілував дівчину та хлопця, з якими виступав. Пізніше він розгорнув прапор ЛГБТ. Однак цей фрагмент не показали в ефірі телеканалу М1, який вів трансляцію фестивалю.