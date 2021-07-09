Журавель. Фото: Асканія Нова

https://racurs.ua/ua/n157200-chervonoknyjnyh-juravliv-vypadkovo-vbyv-agronom-na-hersonschyni-yogo-sudytymut.html

Ракурс

Масова загибель червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова» на Херсонщині сталася через одного з агрономів, який порушив правила обробки землі від шкідників.

Каховські правоохоронці передали до суду відповідний звинувачувальний акт. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

Відомо, що в період із грудня 2020 року по січень 2021 року агроном використовував пестициди на своїх полях, що і призвело до загибелі рідкісних птахів. Рідкісні журавлі отруїлися зернами пшениці, обробленими пестицидами.

Від отруєння загинули 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України, чим державі було завдано матеріальних збитків на суму 3 млн 270 тис. грн. Тепер агроному загрожує штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 120 до 200 годин, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова загибель сірих журавлів у херсонському заповіднику «Асканія-Нова» пов’язана з отруєнням. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.