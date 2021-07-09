МВФ. Фото: прес-служба МВФ

https://racurs.ua/ua/n157203-ukrayina-znayshla-kompromis-zi-mvf-detali.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) зміг досягти компромісу з Україною щодо проведення антикорупційної реформи та реформи корпоративного управління й незалежности Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Відповідну домовленість вдалося укласти під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка та представників МВФ у США. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

У МВФ наголосили на прогресі України в реформуванні законодавства, що є умовою для продовження програми співпраці. За словами Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він додав, що Верховна Рада в короткий термін ухвалила низку законопроектів, необхідних для продовження співробітництва зі МВФ.

Однак експерти МВФ зауважили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) призвело до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції зі сторони української влади. Загалом Україна та МВФ домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд прокоментував можливість отримання Україною другого траншу в рамках програми stand-by. Зараз між МВФ та Києвом тривають тісні дискусії щодо програми кредитування, спрямовані на виділення другого траншу.