Несподівану ознаку майбутньої деменції назвали вчені

Деменція. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157204-nespodivanu-oznaku-maybutnoyi-demenciyi-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Втрата зубів в ранньому віці може збільшити ризик розвитку старечого недоумства і деменції в майбутньому.

Таку кореляцію вдалося виявити вченим з Нью-Йоркського університету. Про це повідомляє Scitech Daily.

Вчені вивчили 14 досліджень, в яких взяли участь в цілому 34 тис. 74 дорослих. Серед них 4 тис. 689 випадків люди страждали від зниження когнітивних функцій. Аналіз показав, що дорослі з більшою втратою зубів мали в 1,48 раза вищий ризик розвитку порушень розумових процесів і в 1,28 раза вищий ризик деменції.

Серед тих людей, які втратили зуби, дорослі з протезуванням були менше схильні до ризику. Це говорить про те, що гарне здоров’я порожнини рота може допомогти уповільнити зниження когнітивних функцій.

Також вчені виявили, що кожен додатковий відсутній зуб був пов’язаний з підвищеним на 1,4% ризиком когнітивних порушень і на 1,1% підвищеним ризиком деменції.

Причину цієї незвичайної кореляції поки виявити не вдалося. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано відразу з декількома чинниками. Наприклад, відсутність зубів може привести до утруднення жування, що сприяє дефіциту поживних речовин. Також може існувати зв’язок між захворюванням ясен і зниженням когнітивних здібностей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спосіб зберегти можливість підтримувати когнітивні процеси в здоровому стані знайшли вчені. Нові дані дослідників з Нідерландів вказують на те, що люди, які досягають «столітньої вікової межі», можуть мати здоровий мозок і пам’ять, навіть якщо у них є фізіологічні ознаки хвороби Альцгеймера.

Джерело: Scitech Daily