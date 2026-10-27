Ракурсhttps://racurs.ua/
Віталій Кличко, фото: Київська міська рада
У Києві збудуть нові переправи через Дніпро за 1 млрд грн — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n217062-u-kyievi-zbudut-novi-perepravy-cherez-dnipro-za-1-mlrd-grn-klychko.htmlРакурс
У Києві планують збудувати нові переправи через Дніпро за 1 млрд грн.
Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони столиці.
Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову, — розповів Кличко.
Він зазначив, що місця розміщення водних переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.
Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт, — додав мер Києва.
Також на Раді оборони розглянули питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює.
Фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових, — зазначив Кличко.