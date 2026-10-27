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Ракурс
Віталій Кличко, фото: Київська міська рада

У Києві збудуть нові переправи через Дніпро за 1 млрд грн — Кличко

27 жов 2026, 16:57
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У Києві планують збудувати нові переправи через Дніпро за 1 млрд грн.

Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони столиці.

Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову, — розповів Кличко.

Він зазначив, що місця розміщення водних переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт, — додав мер Києва.

Також на Раді оборони розглянули питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює.

Фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


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