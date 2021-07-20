Як отримати знижку на газ, розповіли в «Нафтогазі»

Знижка на газ. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n157674-yak-otrymaty-znyjku-na-gaz-rozpovily-v-naftogazi.html

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Тарифи на газ 2021 змінилися — відтепер газопостачальники переходять на річні тарифи, які зафіксують ціну на газ.

Також клієнти можуть отримати додаткову знижку, якщо будуть оплачувати рахунки до 15 числа. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці можна, якщо оплатити рахунок до 15 числа в особистому кабінеті або через чат-бот компанії. Клієнти мають щомісяця платити за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця.

Ціна тарифного плану «Фіксований» у розмірі 7,96 грн за куб. м зафіксована на цілий рік, на період дії з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 включно. На цей тарифний план автоматично були переведені всі клієнти компанії.

Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом у випадку переходу на інший тарифний план в іншої компанії. Споживачі газу, які мають пільги або субсидії, можуть приєднатися до тарифного плану «Фіксований». Зміна тарифного плану не впливає на наявність або нарахування пільг і субсидій.

Натомість місячний тариф був призупинений, оскільки він виявився непопулярним серед клієнтів та через відсутність заявок на його підключення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зростання ціни на газ спростували у «Нафтогазі» — там запевнили, що усі клієнти газопостачальної компанії за замовчуванням обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований», який пропонує кубометр природного газу за 7,96 грн із ПДВ.