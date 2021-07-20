Загадку тромбів при довгому COVID-19 розгадали вчені

https://racurs.ua/ua/n157673-zagadku-trombiv-pry-dovgomu-covid-19-rozgadaly-vcheni.html

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Загадку довгого COVID-19 почали розгадувати вчені з Мічиганського медичного інституту завдяки виявленню нового функціонального аутоантитіла у пацієнтів, які страждають на коронавірусну інфекцію. Ці аутоантитіла сприяють появі тромбів і запалення — сильних імунних реакцій організму проти власних клітин.

Коронавірус «копіює" системні аутоімунні розлади, це простежується у низці симптомів, таких як вивільнення великої кількості гіперактивних імунних клітин, які виробляють токсичні суміші білків і ДНК, так звані нейтрофільні позаклітинні пастки. Це вдалося з’ясувати вченим, пише журнал JCI Insight.

Дослідники проаналізували сироватку крові понад 300 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Вони шукали нове аутоантитіло, яке впродовж тривалого часу негативно впливає на організм пацієнта. Результати дослідження демонструють більш високий рівень антитіл до нейтрофільних позаклітинних пасток у багатьох пацієнтів. У людей з більш високим рівнем аутоантитіл частіше розвивалися важкі симптоми COVID-19.

Результати цього дослідження можуть прояснити, чому симптоми коронавірусної хвороби у деяких людей зберігаються через кілька місяців після контакту з вірусом. Зараз вчені контактують з пацієнтами, які раніше були госпіталізовані, для повторного тестування на аутоантитіла.