«Эта музыка будет вечной»: чи потрібне третє COVID-щеплення?

Чи потрібне третє COVID-щеплення Фото pixabay

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Коронавірус набирає обертів: про початок третьої хвилі пандемії оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Останні чотири тижні зростає кількість виявлених випадків інфікування, на жаль, збільшується і число смертей. Новий виток епідемії зафіксували у Великій Британії, Росії, Португалії, Іспанії, Греції, Бельгії, Нідерландах і Франції. На сьогодні Дельта-штам виявлено в 111 країнах, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Не за горами той момент, коли цей мутант стане домінуючим у всьому світі. ВООЗ закликала до масової вакцинації як мінімум 10% населення кожної країни до вересня, 40% — до кінця 2021 року і 70% — до середини 2022-го. Нерівномірний розподіл вакцин між країнами глава Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав «шокуючою диспропорцією». З цієї причини в різних куточках світу пандемія розвивається двома шляхами. Там, де доступ до ковід-вакцин утруднений, велика частина населення залишається вразливою до інфекції. Країни, де препаратів достатньо, скасовують обридлі обмеження, хоча для нещеплених груп населення значні ризики залишаються.

Даєш більше антитіл!

Буквально за тиждень до заяви ВООЗ розробники вакцини Pfizer/BioNTech виступили з ініціативою про необхідність третьої дози щеплення. Перші результати випробувань додаткової (так званої бустерної) дози препарату вже готові, їх компанія Pfizer надала американським регуляторам CDC (центри з контролю і профілактики захворювань США) і FDA (Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США). Згідно з цими даними, титр антитіл після третього щеплення підвищується в 5–10 разів більше, ніж після перших двох. Щепитися втретє можна буде через пів року після другого щеплення. За умови, якщо цю пропозицію схвалять у Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) і Управлінні із санітарного нагляду США.

Однак через лічені години після заяви Pfizer у FDA і CDC виступили з офіційною заявою, що наразі не бачать такої необхідності. Адже за наявними на сьогодні даними, введення двох доз мРНК-вакцин є достатнім для запобігання важкій коронавірусній інфекції, в тому числі при інфікуванні варіантами Бета (південноафриканський) і Дельта (індійський штам).

Багато американських експертів, у тому числі доктор Ентоні Фаучі, провідний американський експерт з інфекційних захворювань і головний медичний радник президента США Джо Байдена по пандемії, заявили, що поки немає достатніх доказів того, що необхідні бустери.

Європейське агентство з лікарських засобів також вважає, що на сьогодні немає доказів необхідності третьої дози. Водночас джерело в ЄС повідомило, що сценарій із третьою дозою «дуже ймовірний». Більш того, не виключено прийняття рішення про необхідність бустерного щеплення в 2021 році. Європейська комісія вже уклала угоду з Pfizer/BioNTech на закупівлю 1,8 млрд доз препарату до 2023 року.

Перегони, де ніхто не виграє, поки не переможуть усі

Багато країн досі не отримали достатньої кількості вакцин навіть для захисту своїх медичних працівників. І якщо рішення про додаткову вакцинацію буде прийнято, розрив у поставках вакцин між бідним і багатим світом перетвориться на прірву.

«Деякі країни і регіони фактично замовляють мільйони бустерних доз до того, як у інших країн з'являться запаси для вакцинації своїх медичних працівників і найбільш уразливих груп», — заявив глава ВООЗ. Тедрос Гебреєсус зазначив, що найбільше свої препарати в регіони з високим рівнем вакцинації продають Pfizer і Moderna.

ВООЗ закликала виробників вакцин направляти свої препарати глобальній ініціативі COVAX (COVAX — глобальний доступ до вакцин COVID-19 — усесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин країн, незалежно від їхньої платоспроможності). Але чи почують виробники цей заклик? Згадають, що пандемія— це перегони, де ніхто не виграє, поки не переможуть усі?

Нагадаю, що наприкінці червня представник компанії Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт заявляв, що вакцина Comirnaty — дітище Pfizer/BioNTech має високу ефективність проти Дельта-штаму коронавірусу.

«Дані, які ми маємо на сьогодні, отримані під час досліджень, проведених у лабораторії, і включають дані з місць, де індійський варіант коронавірусу Дельта вже витіснив британський штам як найпоширеніший. Дані вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна, майже на 90%, для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19», — зазначив А. Раппапорт.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявляло, що починаючи з 6 червня паралельно з поширенням у країні Дельта-варіанта спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%. А ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, який призводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%. Поки в Ізраїлі вирішили прищеплювати третьою дозою Pfizer (через два місяці після другої) осіб з імунодефіцитними станами, наприклад, після трансплантації, а також з іншими факторами ризику.

За словами епідеміолога, президента DiaPrep System Михайла Фаворова, ініціатива Pfizer про третє щеплення наштовхує на думку, що компанія дуже зацікавлена в її проведенні. Адже Центр з контролю захворюваності США не запитував даних на цю тему.

«На сьогодні в США вакциновано близько 160 мільйонів чоловік і захворіло 5 тисяч. Чим вони захворіли, зараз не будемо обговорювати, вважатимемо, що серед вакцинованих 5 тисяч хворих. Однак це 0,003%. Це достатні підстави, щоб робити третю вакцинацію? Або підвищення самих антитіл достатньо? Це дуже велике питання, я не можу сказати, як воно буде вирішене... Це не стосується аденовірусних вакцин, на сьогодні загальновизнано, що аденовірусні вакцини — AstraZeneca, «Спутник» — потребують ревакцинації. Але у Pfizer ніде не було зазначено цієї необхідності, тож почекаймо остаточних переговорів із регуляторними органами Європи та США», — сказав М.Фаворов в одному з інтерв'ю.

В Україні з мізерною кількістю вакцинованих питання третьої дози наразі не стоїть на порядку денному. Нам зробити щеплення хоча б двома. А там, дай Боже, приспіють більш достовірні наукові дані, що заслуговуватимуть на увагу.