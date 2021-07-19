Эта музыка будет вечной: а нужна ли третья COVID-прививка?

Нужна ли третья COVID-прививка Фото pixabay

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Ракурс

Коронавирус набирает обороты: о начале третьей волны пандемии объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Последние четыре недели растет количество выявленных случаев инфицирования, увы, увеличивается и число смертей. Новый виток эпидемии зафиксировали в Великобритании, России, Португалии, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции. На сегодняшний день Дельта-штамм выявлен в 111 странах, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Не за горами тот момент, когда этот мутант станет доминирующим во всем мире. ВОЗ призвала к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине 2022-го. Неравномерное распределение вакцин между странами глава Всемирной организации здравоохранения назвал «шокирующей диспропорцией». По этой причине в разных уголках мира пандемия развивается двумя путями. Там, где доступ к ковид-вакцинам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции. Страны, где препаратов достаточно, отменяют надоевшие ограничения, хотя для непривитых групп населения значительные риски остаются.

Даешь больше антител!

Буквально за неделю до заявления ВОЗ разработчики вакцины Pfizer/BioNTech выступили с инициативой о необходимости третьей дозы прививки. Первые результаты испытаний дополнительной (так называемой бустерной) дозы препарата уже готовы, их компания Pfizer предоставила американским регуляторам CDC (центры по контролю и профилактике заболеваний США) и FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Согласно этим данным, титр антител после третьей прививки повышается в 5–10 раз больше, чем после первых двух. Прививаться в третий раз можно будет спустя полгода после второй прививки. При условии, если это предложение одобрят в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) и Управлении по санитарному надзору США.

Однако через считанные часы после заявления Pfizer в FDA и CDC выступили с официальным заявлением, что пока не видят такой необходимости. Ведь по имеющимся на сегодняшний день данным, введение двух доз мРНК-вакцин является достаточным для предотвращения тяжелой коронавирусной инфекции, в том числе при инфицировании вариантами Бета (южноафриканский) и Дельта (индийский штамм).

Многие американские эксперты, в том числе доктор Энтони Фаучи, ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента США Джо Байдена по пандемии, заявили, что пока нет достаточных доказательств того, что необходимы бустеры.

Европейское агентство по лекарственным средствам также считает, что на сегодня нет доказательств необходимости третьей дозы. В то же время источник в ЕС сообщил, что сценарий с третьей дозой «очень вероятен». Более того, не исключено принятие решения о необходимости бустерной прививки в 2021 году. Европейская комиссия уже заключила соглашение с Pfizer/BioNTech на закупку 1,8 млрд доз препарата до 2023 года.

Гонка, где никто не выиграет, пока не победят все

Многие страны до сих пор не получили достаточного количества вакцин даже для защиты своих медицинских работников. И если решение о дополнительной вакцинации будет принято, разрыв в поставках вакцин между бедным и богатым миром превратится в пропасть.

«Некоторые страны и регионы фактически заказывают миллионы бустерных доз до того, как у других стран появятся запасы для вакцинации своих медицинских работников и наиболее уязвимых групп», — заявил глава ВОЗ. Тедрос Гебрейесус отметил, что больше всего свои препараты в регионы с высоким уровнем вакцинации продают Pfizer и Moderna.

ВОЗ призвала производителей вакцин направлять свои препараты глобальной инициативе COVAX (COVAX — глобальный доступ к вакцинам COVID-19 — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам стран, независимо от их платежеспособности). Но услышат ли производители этот призыв? Вспомнят ли, что пандемия — это гонка, где никто не выиграет, пока не победят все?

Напомню, что в конце июня представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявлял, что вакцина Comirnaty — детище Pfizer/BioNTech имеет высокую эффективность против Дельта-штамма коронавируса.

«Данные, которые мы имеем на сегодняшний день, получены в ходе исследований, проведенных в лаборатории, и включают данные из мест, где индийский вариант коронавируса Дельта уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19», — отметил А.Раппапорт.

В то же время Министерство здравоохранения Израиля заявляло, что начиная с 6 июня параллельно с распространением в стране Дельта-варианта наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%. А эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации, остается на уровне 93%. Пока в Израиле решили прививать третьей дозой Pfizer (через два месяца после второй) лиц с иммунодефицитными состояниями, например, после трансплантации, а также с другими факторами риска.

По словам эпидемиолога, президента DiaPrep System Михаила Фаворова, инициатива Pfizer о третьей прививке наводит на мысль, что компания очень заинтересована в ее проведении. Ведь Центр по контролю заболеваемости США не запрашивал данных на эту тему.

«На сегодняшний день в США вакцинировано порядка 160 миллионов человек и заболело 5 тысяч. Чем они заболели, сейчас не будем обсуждать, будем считать, что среди вакцинированных 5 тысяч заболевших. Но это 0,003%. Это достаточные основания, чтобы делать третью вакцинацию? Или повышения одних антител достаточно? Это очень большой вопрос, я не могу сказать, как он будет решен… Это не относится к аденовирусным вакцинам, на сегодняшний день общепризнано, что аденовирусные вакцины — AstraZeneca, «Спутник» — требуют ревакцинации. Но у Pfizer нигде не было показано этой необходимости, поэтому давайте будем ждать окончательных переговоров с регуляторными органами Европы и США», — сказал М. Фаворов в одном из интервью.

В Украине с мизерным количеством вакцинированных вопрос третьей дозы пока не стоит в повестке дня. Нам бы привиться хотя бы двумя. А там, дай Бог, подоспеют более достоверные и заслуживающие внимания научные данные.