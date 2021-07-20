Загадку тромбов при долгом COVID-19 разгадали ученые

https://racurs.ua/n157673-zagadku-trombov-pri-dolgom-covid-19-razgadali-uchenye.html

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Загадку долгого COVID-19 начали разгадывать ученые из Мичиганского медицинского института благодаря обнаружению нового функционального аутоантитела у пациентов, страдающих на коронавирусную инфекцию. Это аутоантитело способствует появлению тромбов и воспаления — сильных иммунных реакций организма против собственных клеток.

Коронавирус «копирует» системные аутоиммунные расстройства, что прослеживается в ряде симптомов, таких как высвобождение большого количества гиперактивных иммунных клеток, производящих токсичные смеси белков и ДНК, называемые нейтрофильными внеклеточными ловушками, пишет журнал JCI Insight.

Исследователи проанализировали сыворотку крови более чем 300 госпитализированных пациентов с COVID-19. Они искали новое аутоантитело, которое оказывает длительное неблагоприятное воздействие на организм пациента. Результаты исследования демонстрируют более высокий уровень антител к нейтрофильным внеклеточным ловушкам у многих пациентов. У людей с более высоким уровнем аутоантител чаще развивались тяжелые симптомы COVID-19.

Результаты этого исследования могут прояснить, почему симптомы коронавирусной болезни у некоторых людей сохраняются через несколько месяцев после контакта с вирусом. Сейчас ученые проводят дальнейшую работу, вызывая пациентов, которые ранее были госпитализированы, для повторного тестирования на аутоантитела.