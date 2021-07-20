Алкоголь и сигареты хотят убрать из супермаркетов. Фото: istock

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Ракурс

Алкоголь и сигареты в Украине хотят запретить продавать в супермаркетах, продуктовых магазинах, а также в магазинах, торгующих детскими и спортивными товарами.

Нардеп от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 5805, который предполагает изменения в части мест продажи алкоголя и сигарет.

Депутат предлагает продавать пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, вина, сигареты, электронные сигареты и жидкости к ним, а также приспособления для курения без сгорания табака, исключительно в специализированных торговых точках (магазинах), где другие товары не продаются.

Кроме того, будет категорически запрещено продавать сигареты и алкоголь в продуктовых магазинах, а также в магазинах, торгующих детскими и спортивными товарами.

За нарушение запрета автор законопроекта предлагает установить штраф в размере 21 тыс. 180 гривен. Таким образом депутат планирует бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на алкоголь могут внезапно вырасти. Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены — сейчас уже готовится проект соответствующего постановления.