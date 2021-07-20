Дикий кабан, фото:

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Дикие кабаны способствуют наполнению атмосферы Земли парниковыми газами.

В целом популяцию этих животных по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу можно сравнить с 1,1 млн автомобилей. Это установили ученые из Университета Квинсленда (Австралия), сообщает издание Global Change Biology.

Дело в том, что кабаны, которые ежегодно «перепахивают» более 36 тыс. кв. км земли по всему миру, способствуют получению почвенными бактериями дополнительного кислорода, из-за чего эти бактерии начинают усиленно размножаться и выделять дополнительный углекислый газ.

В целом такие действия кабанов, по оценкам ученых, приводят к выделению дополнительных 4.9 млн тонн углекислого газа.

Ученые подчеркивают, что это влияние не было бы столь значительным, если бы кабаны оставались в традиционных местах своего проживания. Однако люди помогли расселению этих животных по Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке, где кабаны активно плодятся и вытесняют коренные виды.

Напомним, глобальному потеплению также активно способствуют тропические муравьи-листорезы. «Вклад» этих животных составляет 0,2−0,7% от всех выбросов углекислого газа из тропических лесов Центральной и Южной Америки.

Источник: Global Change Biology