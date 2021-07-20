Зеленский полетит в США, когда у Байдена найдется время, фото — УП

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Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в августе, но точная дата визита пока неизвестна. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Поверенный в делах США в Киеве в интервью «Радио Свобода» убеждал, что «вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена».

Президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе, — сказал Кент.

Подготовка встречи президентов продолжается с июня, когда во время второй телефонного разговора Зеленского и Байдена последний пригласил украинского коллегу в Вашингтон.

Глава американской дипломатии в Киеве утверждает, что других препятствий для встречи президентов не существует.

Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена, — сообщил Кент.

Напомним, что на предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

«Ракурс» также сообщал, что в Офисе президента допускают разворот Украины на Восток, если Запад отдаст Украину России.

Источник: «Радио Свобода»