У Зеленского пригрозили Западу разворотом Украины на Восток ,фото — Корреспондент

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Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в ТКГ, заявил, что Украине ничего не останется, как переориентировать свои интересы на Восток.

Это произойдет, если влияние лоббистов России в западных элитах будет усиливаться. Арестович сообщил об этом в программе «Взгляд с Банковой» на канале «Дом».

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе рассказал, что Германия продолжает лоббировать запуск российского газопровода «Северный поток-2», в июне Париж и Берлин инициировали встречу лидеров Европейского Союза с Владимиром Путиным. Однако это предложение не поддержали в ЕС.

Также в вопросе России, по мнению Арестович, раскололась политическая элита США.

Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетащить Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта… И очень много сил на Западе считают, что это небольшая цена: пожертвовать украинскими интересами, — заявил Арестович.

Пояснил советник Андрея Ермака и звонок Зеленского лидеру Китая Си Цзиньпину. По мнению Арестовича, «это еще одна ось, по которой мы можем сбалансировать наши отношения и планируется большое азиатское турне президента».

По его мнению, если пророссийские настроения в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

Арестович уточнил, что в «развороте на Восток» он подразумевает выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром.

Источник: канал «Дом»