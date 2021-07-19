В Зеленського пригрозили Заходу розворотом України на Схід

https://racurs.ua/ua/n157600-v-zelenskogo-prygrozyly-zahodu-rozvorotom-ukrayiny-na-shid.html

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Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України та спікер української делегації в ТКГ, заявив, що Україні нічого не залишиться, як переорієнтувати свої інтереси на Схід.

Це станеться, якщо вплив лобістів Росії в західних елітах посилюватиметься. Арестович повідомив про це в програмі «Взгляд с Банковой» на каналі «Дом».

Спікер української делегації в тристоронній контактній групі розповів, що Німеччина продовжує лобіювати запуск російського газогону «Північний потік-2», у червні Париж і Берлін ініціювали зустріч лідерів Європейського Союзу з Володимиром Путіним. Однак цю пропозицію не підтримала низка країн.

Також у питанні щодо Росії, на думку Арестовича, розкололася політична еліта США.

Страх деяких осіб на Заході перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Російську Федерацію на сторону Заходу, навіть ціною нав’язування Україні російського варіанту вирішення російсько-українського конфлікту… І дуже багато сил на Заході вважають, що це невелика ціна: пожертвувати українськими інтересами, — заявив Арестович.

Пояснив радник Андрія Єрмака і дзвінок Зеленського лідеру Китаю сі Цзіньпіню. На думку Арестовича, «це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини і планується велике азійське турне президента».

На його думку, якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

Арестович уточнив, що у «розвороті на Схід» він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

Джерело: канал «Дом»