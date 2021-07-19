Саркофаг. Фото: The History Blog

https://racurs.ua/ua/n157599-starodavniy-hrystyyanskyy-sarkofag-znayshly-v-ispaniyi-foto.html

Ракурс

Старовинний саркофаг вестготської епохи знайшли на римській віллі, перетвореній на некрополь у містечку Мула в Мерсії, на південному сході Іспанії.

Довжина саркофага складає два метри, він прикрашений різьбою у вигляді завитків і стилізованими листям плюща. Про це повідомляє The History Blog.

На тій стороні, у якій повинна була б лежати голова, вирізана монограма імені Христа — грецькі літери Хі й Ро. За стилем прикрас саркофаг датується шостим століттям. Це єдина кам’яна домовина тієї епохи, коли-небудь знайдена в Іспанії.

Усього в некрополі було знайдено понад 50 поховань V — VII століть. Більшість могил є скромними похованнями — іноді вони викладені камінням із боків і увінчані єдиною плитою з піщанику.

Цього року кампанія розкопок почалася для проведення первинного дослідження району на північ від некрополя, де були виявлені басейни, які, як вважається, використовувалися для зберігання ще невідомого продукту, вирощеного на віллі. Виявлення саркофага стало повною несподіванкою для команди.

16 липня дослідники зняли кришку і виявили, що в саркофазі є людські останки та інші елементи, природа яких поки не встановлена. Вміст було видалено для вивчення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що велику кількість саркофагів, вік яких перевищує 2 тис. 500 років, виявили в одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі. Міністерство антикваріату Єгипту повідомило про знахідку 140 саркофагів. Також під час розкопок виявили 40 позолочених статуй.