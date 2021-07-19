Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс

Древний христианский саркофаг нашли в Испании (ФОТО)

19 июл 2021, 10:18
999

Старинный саркофаг вестготской эпохи нашли на римской вилле, превращенной в некрополь в городке Мула в Мерсии, на юго-востоке Испании.

Длина саркофага составляет два метра, он украшен резьбой в виде завитков и стилизованными листьями плюща. Об этом сообщает The History Blog.

Саркофаг. Фото: The History BlogВ той стороне, в которой должна была бы лежать голова, вырезана монограмма имени Христа — греческие буквы Хи и Ро. По стилю украшений саркофаг датируется шестым веком. Это единственная каменная могила той эпохи, когда-либо найденная в Испании.

Саркофаг. Фото: The History BlogВсего в некрополе было найдено более 50 захоронений V — VII веков. Большинство могил является скромными захоронениями — иногда они украшены камнями по бокам и увенчаны единственной плитой из песчаника.

Саркофаг. Фото: The History BlogВ этом году кампания раскопок началась для проведения первичного исследования района к северу от некрополя, где были обнаружены бассейны, которые, как считается, использовались для хранения еще неизвестного продукта, выращенного на вилле. Обнаружение саркофага стало полной неожиданностью для команды.

Саркофаг. Фото: The History Blog16 июля исследователи сняли крышку и обнаружили, что в саркофаге находятся человеческие останки и другие элементы, природа которых пока не установлена. Содержание было удалено для изучения.

Напомним, ранее мы сообщали, что большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре. Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 140 саркофагов. Также во время раскопок обнаружили 40 позолоченных статуй.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров