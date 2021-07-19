https://racurs.ua/n157599-drevniy-hristianskiy-sarkofag-nashli-v-ispanii-foto.html

Ракурс

Старинный саркофаг вестготской эпохи нашли на римской вилле, превращенной в некрополь в городке Мула в Мерсии, на юго-востоке Испании.

Длина саркофага составляет два метра, он украшен резьбой в виде завитков и стилизованными листьями плюща. Об этом сообщает The History Blog.

В той стороне, в которой должна была бы лежать голова, вырезана монограмма имени Христа — греческие буквы Хи и Ро. По стилю украшений саркофаг датируется шестым веком. Это единственная каменная могила той эпохи, когда-либо найденная в Испании.

Всего в некрополе было найдено более 50 захоронений V — VII веков. Большинство могил является скромными захоронениями — иногда они украшены камнями по бокам и увенчаны единственной плитой из песчаника.

В этом году кампания раскопок началась для проведения первичного исследования района к северу от некрополя, где были обнаружены бассейны, которые, как считается, использовались для хранения еще неизвестного продукта, выращенного на вилле. Обнаружение саркофага стало полной неожиданностью для команды.

16 июля исследователи сняли крышку и обнаружили, что в саркофаге находятся человеческие останки и другие элементы, природа которых пока не установлена. Содержание было удалено для изучения.

Напомним, ранее мы сообщали, что большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре. Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 140 саркофагов. Также во время раскопок обнаружили 40 позолоченных статуй.