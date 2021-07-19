Субсидии не переоформляют автоматически — что делать. Фото: Капитал

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Субсидии в 2021 году будут выплачиваться по новым правилам — теперь льготы на оплату коммунальных услуг будут давать наличными, а не банку, который ведет расчеты.

Если средства за субсидию перечислялись в «Ощадбанк», то пакет документов на получение помощи от государства нужно подать заново. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

Эта особенность будет касаться тех людей, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона. Эта категория граждан, которая получает субсидию, не подпадает под автоматическое переназначение субсидий.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.

Лицо, претендующее на получение субсидии, должно указать, куда именно нужно перечислять средства — на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматическое назначение жилищной субсидии на следующий период.

Такие получатели относятся к категории «домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме».

Еще две категории, которым субсидии не переназначат «автоматом»:

домохозяйства, которым субсидия была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);

домохозяйства, чья субсидия была назначена без учета отдельных лиц среди зарегистрированных в жилом помещении не проживают по месту регистрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут не оказать целому ряду категорий лиц.

В частности, отказ получат арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду и люди, совершившие единовременную покупку стоимостью более 50 тыс. грн. Без субсидии останутся и украинцы, которые в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 тыс. грн.