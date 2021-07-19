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Ракурс
Под Луцком переполненный «Форд» влетел в дерево — трое погибших, фото — Нацполиция

Под Луцком переполненный «Форд» влетел в дерево — трое погибших (ФОТО)

19 июл 2021, 09:21
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Смертельное ДТП произошло в селе Печихвосты вблизи Луцка 18 июля. Ford Focus, в котором находились 12 человек (пятеро взрослых и семеро детей), врезался в дерево.

Люди возвращались с отдыха на водоеме. После столкновения с деревом погиб водитель, пассажирка и четырехлетняя девочка.

Под Луцком переполненный «Форд» влетел в дерево — трое погибших, фото — Нацполиция

Еще трое детей в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У них — многочисленные переломы, сообщили в ГСЧС. На месте трагедии работали четыре скорые.

Под Луцком переполненный «Форд» влетел в дерево — трое погибших, фото — Нацполиция

Похожая авария произошла 12 июля возле Киева. Тогда ДТП унесло жизни двух человек, которые возвращались с отдыха. В автомобиле на еврономерах Volkswagen Golf находились 12 человек, в том числе четыре ребенка. На большой скорости машина перевернулась на крышу. Среди погибших была семилетняя девочка.

Под Луцком переполненный «Форд» влетел в дерево — трое погибших, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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