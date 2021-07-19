Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево - троє загиблих, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n157597-pid-luckom-perepovnenyy-ford-vletiv-u-derevo-troie-zagyblyh.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталася у селі Печихвости поблизу Луцька 18 липня. Ford Focus, в якому перебували 12 осіб (п'ятеро дорослих і семеро дітей), врізався в дерево.

Люди поверталися з відпочинку на водоймі. Від зіткнення з деревом загинув водій, пасажирка і чотирирічна дівчинка.

Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них — численні переломи, повідомили в ДСНС. На місці трагедії працювали чотири швидких.

Подібна аварія сталася 12 липня поблизу Києва. Тоді ДТП забрала життя двох людей, які поверталися з відпочинку. В автомобілі на єврономерах Volkswagen Golf перебували 12 людей, зокрема й чотири дитини. На великій швидкості машина перекинулася на дах. Серед загиблих була семирічна дівчинка.