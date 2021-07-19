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Ракурс
Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево - троє загиблих, фото — Нацполіція

Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево — троє загиблих (ФОТО)

19 лип 2021, 09:21
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Смертельна ДТП сталася у селі Печихвости поблизу Луцька 18 липня. Ford Focus, в якому перебували 12 осіб (п'ятеро дорослих і семеро дітей), врізався в дерево.

Люди поверталися з відпочинку на водоймі. Від зіткнення з деревом загинув водій, пасажирка і чотирирічна дівчинка.

Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево - троє загиблих, фото — Нацполіція

Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них — численні переломи, повідомили в ДСНС. На місці трагедії працювали чотири швидких.

Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево - троє загиблих, фото — Нацполіція

Подібна аварія сталася 12 липня поблизу Києва. Тоді ДТП забрала життя двох людей, які поверталися з відпочинку. В автомобілі на єврономерах Volkswagen Golf перебували 12 людей, зокрема й чотири дитини. На великій швидкості машина перекинулася на дах. Серед загиблих була семирічна дівчинка.

Під Луцьком переповнений «Форд» влетів у дерево - троє загиблих, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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