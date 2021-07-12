Переповнена «євробляха» перекинулася під Києвом, є загиблі

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Ракурс

ДТП поблизу Києва забрала життя двох людей. Аварія сталася пізно увечері 11 липня поблизу села Ревне Бориспільського району.

В ДСНС повідомили, що на місце аварії виїхали вісім рятувальників, медики та поліція. В автомобілі на єврономерах Volkswagen Golf перебували 12 людей, зокрема й чотири дитини. На великій швидкості машина перекинулася на дах. Загинуло дві людини, серед них і неповнолітня — семирічна дівчинка. Трьох відвезли до лікарні. Ще один дорослий у критичному стані.

Усі потерпілі та загиблі їхали з плавання, повідомили на DTP KievUA.

Водій Volkswagen Golf, за попередніми даними, перевищив швидкість та не впорався з керуванням, через що авто перекинулося на дах.