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Ракурс
Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие

Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие (ФОТО)

12 июл 2021, 09:19
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ДТП под Киевом унесло жизни двух человек. Авария произошла поздно вечером 11 июля возле села Ревное Бориспольского района.

В ГСЧС сообщили, что на место аварии выехали восемь спасателей, медики и полиция. В автомобиле на еврономерах Volkswagen Golf находились 12 человек, в том числе четыре ребенка.

На большой скорости машина перевернулась на крышу. Погибли два человека, среди них и несовершеннолетняя — семилетняя девочка. Трех увезли в больницу. Еще один взрослый в критическом состоянии.

Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие

Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие

Все пострадавшие и возвращались домой после отдыха на воде, сообщили на DTP KievUA.

Водитель Volkswagen Golf, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось на крышу.

Источник: Ракурс


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