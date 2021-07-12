Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие (ФОТО)

Переполненная «евробляха» перевернулась под Киевом, есть погибшие

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Ракурс

ДТП под Киевом унесло жизни двух человек. Авария произошла поздно вечером 11 июля возле села Ревное Бориспольского района.

В ГСЧС сообщили, что на место аварии выехали восемь спасателей, медики и полиция. В автомобиле на еврономерах Volkswagen Golf находились 12 человек, в том числе четыре ребенка.

На большой скорости машина перевернулась на крышу. Погибли два человека, среди них и несовершеннолетняя — семилетняя девочка. Трех увезли в больницу. Еще один взрослый в критическом состоянии.

Все пострадавшие и возвращались домой после отдыха на воде, сообщили на DTP KievUA.

Водитель Volkswagen Golf, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось на крышу.