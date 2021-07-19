З’явилася нова версія походження коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157596-z-yavylasya-nova-versiya-pohodjennya-koronavirusu.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити китайським і британським вченим — виявилося, що початковий китайський коронавірус не міг бути рукотворним, а з’явився у природі.

У вірусу виявили різке зрушення адаптивності, що можливо тільки за покрокового вибору і планового розвитку. Про це пише Global Times.

Повідомляється, що в порівнянні з вірусом SARS-CoV 2003 року коронавірус SARS-CoV—2 дуже добре адаптований до людських популяцій. Саме зміна адаптивності від тварини-господаря до людини виявилася ключем до можливої розгадки походження інфекції.

Такий зсув у пристосовності міг статися тільки природним шляхом до початку епідемії коронавірусу й за допомогою покрокового вибору. Тому, згідно з новою теорією, SARS-CoV—2 не міг розвинутися на ринку тварин у великому місті, а також у лабораторії.

Під час дослідження вчені з’ясували, що спалахи COVID-19 були піддані повторним взаємним інфекціям як у диких тварин, так і в людей. Водночас протягом довгого часу у вірусах накопичуються мутації, які змогли адаптуватися до людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що походження коронавірусу продовжують вивчати у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ). Швидше за все, коронавірус почав поширюватися серед людей не більше, ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.

Джерело: Global Times