Появилась новая версия происхождения коронавируса

коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n157596-poyavilas-novaya-versiya-proishojdeniya-koronavirusa.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать китайским и британским ученым — оказалось, что первоначальный китайский коронавирус не мог быть рукотворным, а появился в природе.

У вируса обнаружили резкий сдвиг адаптивности, что возможно только в случае пошагового выбора и планового развития вируса. Об этом сообщает Global Times.

Сообщается, что по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптирован к человеческим популяциям. Именно изменение адаптивности от животного-хозяина к человеку оказалось ключом к возможной разгадке происхождения инфекции.

Такой сдвиг в приспособляемости мог случиться только природным путем до начала эпидемии коронавируса и с помощью пошагового выбора. Поэтому, согласно с новой теорией, SARS-CoV-2 не мог развиться на рынке животных в большом городе, а также в лаборатории.

Во время исследования ученые выяснили, что вспышки COVID-19 были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. В то же время в течение долгого времени в вирусах копятся мутации, которые смогли адаптироваться к человеку.

Напомним, ранее мы сообщали, что происхождение коронавируса продолжают изучать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Скорее всего, коронавирус начал распространяться среди людей не больше, чем за два месяца до того, как его зафиксировали в декабре 2019 года.

Источник: Global Times