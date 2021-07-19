Попавшихся на допинге пловцов из РФ допустили на Олимпиаду

Пловцы. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n157595-popavshihsya-na-dopinge-plovcov-iz-rf-dopustili-na-olimpiadu.html

Ракурс

Олимпиада 2021, которая проходит в Токио, примет российских пловцов, ранее подозреваемых в допинге.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу Вероники Андрусенко и Александра Кудашева и допустил их на Олимпиаду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь Международная федерация плавания (FINA) обязана выплатить российским пловцам по 1 тыс. 500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов во время процесса. Кроме того, все последующие ходатайства отклоняются.

Отметим, что пловцы Андрусенко и Кудашев были отстранены 14 июля на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортсменов обвинили в употреблении допинга в период с 2012 года по 2015 год.

При этом в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпийские игры в Токио 2021 не успели начаться, как послужили причиной вспышки коронавируса. Положительный тест подтвердил коронавирус у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми в Токио.

Источник: РИА Новости