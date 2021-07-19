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Пловець. Фото: РИА Новости

«Допінгових» плавців з РФ допустили на Олімпіаду

19 лип 2021, 08:34
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Олімпіада 2021, яка проходить в Токіо, прийме російських плавців, раніше підозрюваних в допінгу.

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію у справі Вероніки Андрусенко та Олександра Кудашева і допустив їх на Олімпіаду. Про це повідомляє РИА «Новости».

Тепер Міжнародна федерація плавання (FINA) зобов’язана виплатити російським плавцям по 1 тис. 500 швейцарських франків на покриття судових витрат і витрат під час процесу. Крім того, всі наступні клопотання відхиляються.

Зазначимо, що плавці Андрусенко і Кудашев були відсторонені 14 липня на підставі даних Московської антидопінгової лабораторії. Спортсменів звинуватили у вживанні допінгу в період з 2012 року по 2015 рік.

При цьому у квітні 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство оголосило, що закінчило формування дисциплінарних справ щодо 298 російських спортсменів на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпійські ігри в Токіо 2021 не встигли початися, як послужили причиною спалаху коронавірусу. Позитивний тест підтвердив коронавірус у двох іноземних спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища Харумі в Токіо.

Джерело: РИА Новости

Джерело: Ракурс


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