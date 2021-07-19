Інноваційні препарати від коронавірусу пообіцяли в МОЗ

Ляшко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n157594-innovaciyni-preparaty-vid-koronavirusu-poobicyaly-v-moz.html

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Коронавірус в Україні почнуть лікувати по-новому. Очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових препаратів прямої дії на коронавірус.

Українцям нові ліки представлять уже найближчим часом. Про це глава МОЗ заявив в ефірі телеканалу «Україна».

Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два. Особливістю ліків є те, що вони діють безпосередньо на вірус. Також він наголосив, що в Україні вже присутній штам коронавірусу «Дельта», а вже через місяць-два він витіснить усі інші різновиди COVID-19. Тому пріоритетною залишається масова вакцинація.

Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані та отримають концентратор від сімейного лікаря, — додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна отримала 2 млн доз мРНК-вакцини від уряду США через глобальну ініціативу COVAX.