Вакцина Moderna приїхала до України. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n157573-vakcyna-moderna-pryyihala-do-ukrayiny.html

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Вакцинація в Україні продовжується — тепер для щеплення доступний новий препарат від коронавірусу американського виробника Moderna.

Сьогодні Україна отримала 2 млн доз мРНК-вакцини від Уряду США через глобальну ініціативу COVAX. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Доставили препарат в аеропорт «Бориспіль» представники дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Вакцина з цієї партії призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Препарат був розроблений американською компанією Moderna — ця мРНК-вакцина схвалена Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного застосування. Для отримання імунітету необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності двох мРНК вакцин різних виробників — Pfizer та Moderna.