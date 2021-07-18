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Вакцина Moderna приїхала до України. Фото: Facebook

Вакцина Moderna приїхала до України (ФОТО)

18 лип 2021, 10:54
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Вакцинація в Україні продовжується — тепер для щеплення доступний новий препарат від коронавірусу американського виробника Moderna.

Сьогодні Україна отримала 2 млн доз мРНК-вакцини від Уряду США через глобальну ініціативу COVAX. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Вакцина Moderna приїхала до України. Фото: Facebook

Доставили препарат в аеропорт «Бориспіль» представники дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Вакцина з цієї партії призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Вакцина Moderna приїхала до України. Фото: Facebook

Препарат був розроблений американською компанією Moderna — ця мРНК-вакцина схвалена Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного застосування. Для отримання імунітету необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Вакцина Moderna приїхала до України. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності двох мРНК вакцин різних виробників — Pfizer та Moderna.

Джерело: Ракурс


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