Вакцина Moderna приехала в Украину (ФОТО)https://racurs.ua/n157573-vakcina-moderna-priehala-v-ukrainu.htmlРакурс
Вакцинация в Украине продолжается — теперь для прививки доступен новый препарат от коронавируса американского производителя Moderna.
Сегодня Украина получила 2 млн доз мРНК-вакцины от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает Минздрав.
Доставили препарат в аэропорт «Борисполь» представители детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Вакцина из этой партии предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.
Препарат был разработан американской компанией Moderna — это мРНК-вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Для получения иммунитета необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.
Напомним, ранее мы сообщали, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости двух мРНК вакцин разных производителей — Pfizer и Moderna.