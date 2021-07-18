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Вакцина Moderna приехала в Украину. Фото: Facebook

Вакцина Moderna приехала в Украину (ФОТО)

18 июл 2021, 10:54
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Вакцинация в Украине продолжается — теперь для прививки доступен новый препарат от коронавируса американского производителя Moderna.

Сегодня Украина получила 2 млн доз мРНК-вакцины от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает Минздрав.

Вакцина Moderna приехала в Украину. Фото: FacebookДоставили препарат в аэропорт «Борисполь» представители детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Вакцина из этой партии предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Вакцина Moderna приехала в Украину. Фото: FacebookПрепарат был разработан американской компанией Moderna — это мРНК-вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Для получения иммунитета необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.

Вакцина Moderna приехала в Украину. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости двух мРНК вакцин разных производителей — Pfizer и Moderna.

Источник: Ракурс


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