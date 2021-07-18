Гиперзвуковое оружие готовится испытать РФ.

https://racurs.ua/n157572-giperzvukovoe-orujie-gotovitsya-ispytat-rf.html

Ракурс

Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя должны начаться уже в первой половине следующего месяца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Сообщается, что первый пуск «Циркона» состоится в рамках государственных российских испытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков «Северного флота». В то же время во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Ранее планировалось, что испытания нового оружия начнутся в мае-июне, но их решили перенести на август.

Известно, что «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели. Всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмиралом Горшковым» хотят выполнить четыре пуска. Первым штатным носителем «Циркона» должен стать фрегат проекту 22350 «Адмирал Головко».

Напомним, ранее мы сообщали, что армию России обязали изучать пропагандистский текст Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке. Соответствующее распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: ТАСС