Путин объявил новую стратегию войны с Украиной - СМИ

Путин объявил новую стратегию войны с Украиной — СМИhttps://racurs.ua/n157561-putin-obyavil-novuu-strategiu-voyny-s-ukrainoy-smi.htmlРакурс
Армию России обязали изучать пропагандистский текст Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке. Соответствующее распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу.
Путин публично объявил новую стратегию войны с Украиной, чтобы открыто мобилизовать и мотивировать для этой непопулярной в РФ войны все общество, чтобы оправдать новые санкции из-за фактического присоединения Донбасса и Крыма и нарушения Россией минских соглашений, — считает журналист Юрий Бутусов в Фейсбук.
По его мнению, новая политическая стратегия России требует жесткого политического ответа от руководства Украины. В то же время реакцию президента Владимира Зеленского на антиукраинскую статью Путина, которую тот назвал «глубокой», Бутусов считает «достаточно неадекватной».
Журналист также перечислил тезисы, которые, по его словам, требуют публичной позиции руководства Украины:
Путин не признает Украину независимым государством, поскольку считает Украину «исторической территорией РФ» («Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну»).
Россия будет воевать на Донбассе и не уйдет добровольно с украинской земли («Расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся… Киеву Донбасс просто не нужен»).
Путин нанес личное оскорбление президенту Украины, чтобы припугнуть Зеленского разрывом личных контактов («Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала»).
Путин оправдывает фактическое присоединение к РФ Донбасса и Крыма и выдачу российских паспортов («Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией… Мы — один народ»).