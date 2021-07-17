Путин объявил новую стратегию войны с Украиной - СМИ

https://racurs.ua/n157561-putin-obyavil-novuu-strategiu-voyny-s-ukrainoy-smi.html

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Армию России обязали изучать пропагандистский текст Владимира Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке. Соответствующее распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин публично объявил новую стратегию войны с Украиной, чтобы открыто мобилизовать и мотивировать для этой непопулярной в РФ войны все общество, чтобы оправдать новые санкции из-за фактического присоединения Донбасса и Крыма и нарушения Россией минских соглашений, — считает журналист Юрий Бутусов в Фейсбук.

По его мнению, новая политическая стратегия России требует жесткого политического ответа от руководства Украины. В то же время реакцию президента Владимира Зеленского на антиукраинскую статью Путина, которую тот назвал «глубокой», Бутусов считает «достаточно неадекватной».

Журналист также перечислил тезисы, которые, по его словам, требуют публичной позиции руководства Украины: