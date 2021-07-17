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Ракурс
Женщины «читают» по лицу мужчин, хотят ли они секса или отношений — ученые

Женщины «читают» по лицу мужчин, хотят они секса или отношений — ученые (ФОТО)

17 июл 2021, 18:05
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Женщины оказались способны «прочитать» по лицу мужчины, настроен ли он на случайный секс или на серьезные отношения. Такими оказались результаты исследования, которое провели ученые из Университета Маккуори в Австралии.

Ученые опросили 103 молодых мужчин на предмет того, насколько они открыты для случайных сексуальных связей. Их сфотографировали, а затем попросили 65 добровольцев обоих полов оценить по фото готовность каждого из мужчин к случайным сексуальным связям. Выяснилось, что женщины смогли точно определить, настроен ли мужчина на серьезные отношения или же более склонен к краткосрочным связям. В свою очередь, мужчины с аналогичным тестом справились намного хуже, пишет журнал Evolution and Human Behavior.

На фото представлены составные изображения лиц мужчин, которые были наименее (слева) и наиболее (справа) открыты для случайных, краткосрочных связей, которые женщины смогли определить.

Австралийские исследователи также установили, что мужчины с длинными чертами лица и большими глазами, а также женщины с тонкими чертами лица и маленькими глазами воспринимаются как более любвеобильные.

Кроме этого, по данным ученых, настроенные на случайные связи мужчины имели большее пространство между глазами, более широкое лицо и нос, сильную линию подбородка и тонкие губы. Ученые отмечают, что именно такие черты свидетельствуют о повышенном уровне тестостерона у мужчин.

Источник: Ракурс


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