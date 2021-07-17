Опасные последствия жары для украинцев назвал врач

https://racurs.ua/n157559-opasnye-posledstviya-jary-dlya-ukraincev-nazval-vrach.html

Ракурс

Влияние жары на психику украинцев оценил врач. Медики указывают, что аномально теплая солнечная погода может вызвать у людей психоз, нарушать сон и истощать нервную систему.

Жара истощает, потому что напрягается сердечно-сосудистая система. Для человека это вынужденная физическая нагрузка, лишний раздражитель, вызывающий негативные эмоции, физические ощущения, — цитирует УНН врача-эксперта по общественному здоровью Отто Стойко.

По его словам, из-за жары человек может чувствовать переутомление, терять внимание.

Нарушать сон (жара — ред.) может за счет того, что возбуждает, вот как, например, физическая нагрузка перед сном или после бани… Труднее работает сердечно-сосудистая система, наблюдается повышенный пульс. Может даже повышаться артериальное давление. Это будет мешать человеку спать, — сказал врач.

Он добавил, что в результате жары может возникать психоз. Также очень теплая погода провоцирует переутомление.

Может быть головокружение от обезвоживания. Человек может получить тепловой удар, — подытожил врач.

Стойко также дал советы, как уменьшить негативное влияние на нервную систему во время жары:

Нужно быть в тени, в прохладе. Чаще принимать контрастный душ, или холодный. Обтирать водой тело, особенно под коленями, в области шеи в тех участках, где сосуды близко к коже. Также пить жидкость, воду и потреблять больше овощей.

Напомним, чтобы уберечься от аномальной жары следует избегать напитков с сахаром и следить за здоровьем, ведь в ближайшее время жаркая погода сохранится по всей территории Украины.

Источник: УНН