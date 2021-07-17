Возвращение Авакова в Кабмин прогнозирует «Слуга народа»

https://racurs.ua/n157558-vozvraschenie-avakova-v-kabmin-prognoziruet-sluga-naroda.html

Ракурс

Арсен Аваков, который на этой неделе ушел в отставку после семи лет пребывания на должности министра внутренних дел, вновь может вернуться в Кабмин. Стало известно, какую должность ему хочет предложить «Слуга народа».

Есть предложение — осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова — ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре… У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть три-четыре вице-премьера, это тоже опция, — сказал в эфире «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Однако нардеп добавил, что пока не известно, согласится ли экс-глава МВД на такое предложение «слуг». Официально политсила Зеленского, по словам Арахамии, еще не предлагала Авакову никаких должностей.

Это вопрос на осень… Если взять, где он (Аваков — ред.) может быть наиболее мощным… это что-то, вроде, оборонного сектора… Он в этом разбирается, — считает «слуга».

Вместе с тем, Арахамия не уверен, что Аваков согласится на новую министерскую должность.

Мне кажется, что шансы на премьер-министра (у него — ред.) минимальны. Думаю, что парламент не поддержит, — так представитель монобольшинства прокомментировал возможность избрания Авакова главой правительства.

Кроме этого, Арахамия считает, что у Авакова высокие шансы стать мэром Харькова в случае, если бывший глава МВД будет участвовать в местных выборах.

Напомним, 13 июля Аваков подал в Верховную Раду заявление о намерении покинуть пост главы МВД. 15 июля парламент отправил его в отставку. Зеленский предложил на эту должность «слугу» Дениса Монастырского, которого 16 июля Рада посадила в кресло Авакова.