Мендель расскажет о «большой деолигархизации» на канале Ахметова

https://racurs.ua/n157557-mendel-rasskajet-o-bolshoy-deoligarhizacii-na-kanale-ahmetova.html

Ракурс

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, которая недавно выдала книгу-размышление о «самоидентификации украинцев», стала членом команды телепрограммы «Большая деолигархизация», которую будут транслировать телеканалы олигарха Рината Ахметова — «Украина» и «Украина 24».

Об этом говорится в анонсе телепрограммы. Также эту информацию 17 июля в Фейсбук подтвердила и сама Мендель.

Я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы «Большая деолигархизация», — написала экс-спикер главы государства.

Мендель будет работать в качестве постоянного колумниста программы.

Напомним, Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Тогда ее выбрали на конкурсе из почти 4 тыс. кандидатур. В апреле 2021 года она оставила пост спикера Зеленского. Мендель в дальнейшем планирует работать внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с иностранными изданиями.