«Звуковую» атаку России на дипломатов в Австрии расследуют США

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Ракурс

Новую вероятную «звуковую» атаку России на американских дипломатов, работающих в Вене, расследует Вашингтон. У сотрудников внешнеполитического ведомства США наблюдались симптомы так называемого «гаванского синдрома». Ранее в 2016 году десятки дипломатов США на Кубе были атакованы микроволновым излучением.

Сейчас власти США расследуют ухудшение здоровья 24 дипломатов в столице Австрии, которые начали возникать после инаугурации Джо Байдена в январе этого года. В докладах состояние чиновников описано как аномальные инциденты, но ЦРУ неофициально называет их атаками. Спецслужбы Вашингтона не исключают причастности ГРУ России к использованию волнового оружия, вызывающего «гаванский синдром», пишет Associated Press и New Yorker.

Напомним, в 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, звон в ушах, головокружение, потерю памяти, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали громкий резкий звук. По меньшей мере 130 подобных дел находятся в Вашингтоне на стадии расследования. В 2019 году об аналогичном инциденте со своими дипломатами в Гаване заявила Канада.

Спецслужбы США в 2021 году расширили расследование случаев применения направленного микроволнового излучения в мире.

Источник: Associated Press, New Yorker.