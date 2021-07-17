Новое требование к туристам ввела Польша

https://racurs.ua/n157555-novoe-trebovanie-k-turistam-vvela-polsha.html

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Польша ввела новое требование для путешественников, которые пользуются авиационным транспортом. Начиная с субботы, 17 июля, власти соседней страны обязали всех граждан, которые прибывают в Польщу на самолетах, заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Бумажные карты будут принимать только при отсутствии доступа к электронной системе.

Вы летите в Польшу из-за границы? Заполните карту местонахождения путешественника (еKLP). Это стандартный международный документ, который вводится в случае эпидемического риска, — говорится в информсообщении пресс-службы правительства Польши.

Форма eKLP нужна Министерству здравоохранения, чтобы отслеживать заболевших на коронавирусную инфекцию. Документ необходимо заполнить перед отправлением.

В форме нужно указать:

страну;

номер рейса;

контактные данные;

где начиналось путешествие;

дату прибытия, имя и фамилию;

номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;

сертификат вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста;

адреса всех мест, где человек собирается останавливаться в Польше на протяжении первых 14 дней (гостиниц, частных домов и т.д.).

Подтверждение о заполнении формы будет приходить на электронную почту.

Напомним, с сегодняшнего дня Дания внесла Украину в перечень стран «желтой» зоны и открыла границы для украинцев. Туристы смогут въезжать в страну без полной вакцинации.