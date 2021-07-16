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Ракурс
Германия и Дания отменяют ограничения на путешествия для украинцев, фото: Max Pixel

Безвиз возвращается — Германия и Дания «открываются» для украинцев

16 июл 2021, 22:26
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Германия и Дания отменяют ограничения на въезд для украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере.

По его словам, Дания «открывается» для всех типов путешествий украинцев завтра, 17 июля, с 16.00 Для въезда необходимо иметь свежий отрицательный тест на коронавирус и сдать тест по прибытию.

Германия, которая с июня уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев, с 18 июля отменяет все ограничения на въезд из Украины.

На въезде в эту страну нужно иметь отрицательный тест на коронавирус или свидетельство полной вакцинации или выздоровления

Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС, — отметил Кулеба.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине уже до 40% населения может иметь иммунитет к коронавирусу.

Источник: Ракурс


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