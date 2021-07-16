Німеччина та Данія скасовують обмеження на подорожі для українців, фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n157540-bezviz-povertaietsya-nimechchyna-ta-daniya-vidkryvautsya-dlya-ukrayinciv.html

Ракурс

Німеччина та Данія скасовують обмеження на в’їзд для українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це у своєму Твіттері.

За його словами, Данія «відкривається» для всіх типів подорожей українців завтра, 17 липня, з 16.00 Для в’їзду потрібно мати свіжий негативний тест на коронавірус та здати тест по прибуттю.

Німеччина, яка з червня вже була відкрита для повністю вакцинованих українців, з 18 липня скасовує всі обмеження на в’їзд з України.

На в’їзді до цієї країни потрібно мати негативний тест на коронавірус або свідоцтво повної вакцинації чи одужання

Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні вже до 40% населення може мати імунітет до коронавірусу.