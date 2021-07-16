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Німеччина та Данія скасовують обмеження на подорожі для українців, фото: Max Pixel
Безвіз повертається — Німеччина та Данія «відкриваються» для українцівhttps://racurs.ua/ua/n157540-bezviz-povertaietsya-nimechchyna-ta-daniya-vidkryvautsya-dlya-ukrayinciv.htmlРакурс
Німеччина та Данія скасовують обмеження на в’їзд для українців.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це у своєму Твіттері.
За його словами, Данія «відкривається» для всіх типів подорожей українців завтра, 17 липня, з 16.00 Для в’їзду потрібно мати свіжий негативний тест на коронавірус та здати тест по прибуттю.
Німеччина, яка з червня вже була відкрита для повністю вакцинованих українців, з 18 липня скасовує всі обмеження на в’їзд з України.
На в’їзді до цієї країни потрібно мати негативний тест на коронавірус або свідоцтво повної вакцинації чи одужання
Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС, — зазначив Кулеба.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні вже до 40% населення може мати імунітет до коронавірусу.
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