У вакцинованих Pfizer значно більше антитіл, ніж у щеплених CoronaVac, фото:

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Ракурс

У щеплених вакциною Pfizer в середньому вдесятеро більше антитіл до коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, ніж у тих, хто щепився препаратом CoronaVac.

Такого висновку дійшли вчені з Гонконгу, провівши порівняльний аналіз 93 щеплених осіб — медпрацівників із закладів охорони здоров’я Гонконгу. Про це йдеться у статті, нещодавно опублікованій в The Lancet Microbe.

Зазначається, що навіть у тих зі щеплених препаратом Pfizer, хто мав найнижчий рівень антитіл, цей показник був вищим, ніж у щеплених CoronaVac з найбільшою кількістю антитіл.

Водночас, у порівнянні з тими, хто перехворів на COVID-19, у щеплених CoronaVac рівень антитіл був «аналогічним або нижчим».

У проаналізованій групі 63 учасників щепили вакциною Pfizer, ще 30 — препаратом CoronaVac.

«У медпрацівників, які отримували вакцину Pfizer, концентрації антитіл, виміряні за допомогою ІФА, значно зросли після першої дози, а потім знову зросли після другої дози вакцинації. Навпаки, медичні працівники, які отримували інактивовану вакцину (CoronaVac містить „вбитий“ вірус, на який реагує імунітет — ред.), мали низькі концентрації антитіл після першої дози, зростаючи до помірних концентрацій після другої дози», — зазначається у статті.

Водночас учені наголошують, що в цьому порівнянні не враховувалися інші потенційно можливі компоненти захисту від вірусу, такі як Т-лімфоцити або антитілозалежні клітинні антитіла (механізм клітинно-опосередкованого стримування інфекції).

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні, 16 липня, розповів, у скількох українців вже є антитіла до коронавірусу.

Джерело: The Lancet Microbe