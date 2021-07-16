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Ракурс
Стягнені за рішенням суду предмети іпотеки продадуть на аукціонах

Іпотечне майно реалізують на електронних аукціонах

16 лип 2021, 21:21
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Верховна Рада прийняла законопроект № 3360−1, яким внесено зміни до закону «Про виконавче провадження».

Тепер реалізація предметів іпотеки, які стягуються за рішенням суду або виконавчого напису нотаріуса, здійснюється шляхом продажу на електронних аукціонах в рамках процедури виконавчого провадження.

Аукціон буде проводитися тричі:

  • перший аукціон — реалізація майна за повну вартість;
  • повторний аукціон — реалізація за 85% вартості нерухомого та 75% вартості рухомого майна;
  • третій аукціон — реалізація за 60% вартості нерухомого та 30% вартості рухомого майна.

Кожен наступний аукціон буде проводитися в разі, якщо майно не продалося на попередньому.

У боржника є можливість зупинити реалізацію майна на аукціоні до його проведення. Для цього йому треба сплатити основну заборгованість та додаткові витрати, понесені у зв’язку з продажем майна на торгах.

Джерело: Ракурс


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