Іпотечне майно реалізують на електронних аукціонах

Стягнені за рішенням суду предмети іпотеки продадуть на аукціонах

https://racurs.ua/ua/n157538-ipotechne-mayno-realizuut-na-elektronnyh-aukcionah.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла законопроект № 3360−1, яким внесено зміни до закону «Про виконавче провадження».

Тепер реалізація предметів іпотеки, які стягуються за рішенням суду або виконавчого напису нотаріуса, здійснюється шляхом продажу на електронних аукціонах в рамках процедури виконавчого провадження.

Аукціон буде проводитися тричі:

перший аукціон — реалізація майна за повну вартість;

повторний аукціон — реалізація за 85% вартості нерухомого та 75% вартості рухомого майна;

третій аукціон — реалізація за 60% вартості нерухомого та 30% вартості рухомого майна.

Кожен наступний аукціон буде проводитися в разі, якщо майно не продалося на попередньому.

У боржника є можливість зупинити реалізацію майна на аукціоні до його проведення. Для цього йому треба сплатити основну заборгованість та додаткові витрати, понесені у зв’язку з продажем майна на торгах.