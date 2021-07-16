Ипотечное имущество реализуют на электронных аукционах

Взысканные по решению суда предметы ипотеки продадут на аукционах

https://racurs.ua/n157538-ipotechnoe-imuschestvo-realizuut-na-elektronnyh-aukcionah.html

Ракурс

Верховная Рада приняла законопроект № 3360−1, которым внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве».

Теперь реализация предметов ипотеки, которые взыскиваются по решению суда или исполнительной надписи нотариуса, проводится путем продажи на электронных аукционах в рамках процедуры исполнительного производства.

Аукцион будет проводиться три раза:

первый аукцион — реализация имущества за полную стоимость;

повторный аукцион — реализация за 85% стоимости недвижимого и 75% стоимости движимого имущества;

третий аукцион — реализация за 60% стоимости недвижимого и 30% стоимости движимого имущества.

Каждый следующий аукцион будет проводиться в случае, если имущество не продалось на предыдущем.

У должника есть возможность остановить реализацию имущества на аукционе до его проведения. Для этого ему надо оплатить основную задолженность и дополнительные расходы, понесенные в связи с продажей имущества на торгах.