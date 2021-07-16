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Ракурс
Взысканные по решению суда предметы ипотеки продадут на аукционах

Ипотечное имущество реализуют на электронных аукционах

16 июл 2021, 21:21
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Верховная Рада приняла законопроект № 3360−1, которым внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве».
Теперь реализация предметов ипотеки, которые взыскиваются по решению суда или исполнительной надписи нотариуса, проводится путем продажи на электронных аукционах в рамках процедуры исполнительного производства.
Аукцион будет проводиться три раза:
  • первый аукцион — реализация имущества за полную стоимость;
  • повторный аукцион — реализация за 85% стоимости недвижимого и 75% стоимости движимого имущества;
  • третий аукцион — реализация за 60% стоимости недвижимого и 30% стоимости движимого имущества.
Каждый следующий аукцион будет проводиться в случае, если имущество не продалось на предыдущем.
У должника есть возможность остановить реализацию имущества на аукционе до его проведения. Для этого ему надо оплатить основную задолженность и дополнительные расходы, понесенные в связи с продажей имущества на торгах.

Источник: Ракурс


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