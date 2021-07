В Японии над столицей страны городом Токио сегодня, 16 июля, запустили гигантский воздушный шар с изображением головы человека.

Размером воздушный шар был примерно с семиэтажный дом, сообщает телеканал NHK.

Этот арт-объект создала группа из трех японских художников. Он называется «Масаюме», что означает «Вещий сон». Проект вдохновлен сном художницы Харуки Кодзин, который она увидела, что когда училась в школе.

Цель этой акции — напомнить жителям страны об ответственности за кризисные ситуации.

Готовить «Масаюме» начали еще в 2019 году -с отбора человека, чье лицо поднимется в небо над Токио.

Возраст, пол и национальность модели, голову которой изобразили на шаре, не сообщается. Известно, что художники выбиралииз более чем тысячи человек, подавших свои заявки онлайн и другими способами.

Шар сегодня утром доставили в парк в токийском районе Сибуя, где он медленно развернулся. Около шести часов утра по местному времени шар поднялся в небо.

Прохожие удивлялись появлению такого гигантского лица в небе, а некоторые даже жаловался в соцсетях, что этот шар их напугал.

Гигантская голова парила в небе над Токио в течение нескольких часов.

The lift off of #masayume. pic.twitter.com/RBWmy2wXp3