Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Над Токио запустили гигантский воздушный шар с изображением человеческого лица, фото: leon_moguo

Гигантское изображение человеческого лица запустили над Токио (ВИДЕО)

16 июл 2021, 20:46
999

В Японии над столицей страны городом Токио сегодня, 16 июля, запустили гигантский воздушный шар с изображением головы человека.

Размером воздушный шар был примерно с семиэтажный дом, сообщает телеканал NHK.

Этот арт-объект создала группа из трех японских художников. Он называется «Масаюме», что означает «Вещий сон». Проект вдохновлен сном художницы Харуки Кодзин, который она увидела, что когда училась в школе.

Цель этой акции — напомнить жителям страны об ответственности за кризисные ситуации.

Готовить «Масаюме» начали еще в 2019 году -с отбора человека, чье лицо поднимется в небо над Токио.

Возраст, пол и национальность модели, голову которой изобразили на шаре, не сообщается. Известно, что художники выбиралииз более чем тысячи человек, подавших свои заявки онлайн и другими способами.

Шар сегодня утром доставили в парк в токийском районе Сибуя, где он медленно развернулся. Около шести часов утра по местному времени шар поднялся в небо.

Прохожие удивлялись появлению такого гигантского лица в небе, а некоторые даже жаловался в соцсетях, что этот шар их напугал.

Гигантская голова парила в небе над Токио в течение нескольких часов.

Над Токио запустили гигантский воздушный шар с изображением человеческого лица, фото: leon_moguo

Источник: NHK


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров